Як пише Politeka.net, Маша Полякова - дочка успішної української співачки Олі Полякової. 17-річний підліток вже пішла по стопах мами і організувала молодіжну панк-рок групу, де стала солісткою. Також Маша активно веде блоги в соціальних мережах, де за нею стежать сотні тисяч українців. Не забуває Маша і про Instagram, де в цей раз вирішила поділиться своїм досягненням.
"Тільки що здала IELTS", - написала дівчина.
Також Полякова додала фото в стильних окулярах, де сиділа в автомобілі. Маша показала язик, позуючи для Селфі.
Варто відзначити, що IELTS-це міжнародний тест на знання англійської мови.
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