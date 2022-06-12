Актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, поделилась кадрами эффектной фотосессии в постели и одновременно поздравила украинцев с великим христианским праздником.

На своей странице в Instagram звезда разместила фотографии, на которых в джинсах и белоснежной футболке позирует в постели.

"Друзья, поздравляю всех с великим праздником Святой Троицы! Это день объединения всех христиан с Богом, единым в трех лицах: Богом-Отцом, Богом-Сыном, Богом-Святым Духом. Я искренне желаю вам, чтобы в этот день в ваш дом пришло святое тепло", — обратилась к поклонникам Анна.

Актриса также напомнила украинцам, что самое главное в жизни каждого человека.

"Не должно быть в мире одиноких людей, несчастных и брошенных. Желаю вам всегда встречать праздники даже не втроем, а в кругу огромной и дружной семьи, потому что самое главное в жизни это семья", — пишет Саливанчук.

"Троица - большой праздник, когда нужно забыть все старые обиды и впустить в сердце столько любви и добра, сколько можете. Пусть дом ваш наполнится благополучием и счастьем. Самое главное - желаю всем нам мира над головой", - поздравила артистка.

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