На своїй сторінці в Instagram зірка до Дня Києва поділилася зворушливою розповіддю, як складалося її життя в столиці України, і виклала відеонарізку своїх акторських робіт, серед яких є і пікантні сцени.
Саліванчук, родом з Хмельницької області, ще в 6 років вирішила, що повинна жити саме в Києві. У 16 років вона вступила до університету імені І.К. Карпенка-Карого і почався її шлях до мрії.
"Вчора я приділила багато часу своїм спогадам: цілий день передивлялась свої ролі, а в мене їх більше 72, і мені стало дуже сумно, тому що вже 95 днів мене не було в кадрі , бо клята війна руйнує всі наші мрії і бажання, вона зруйнувала життя, яке було до війни, забрала в мене все те, що я любила, чим горіла", — зізнається Анна.
Акторка розповіла, що її перша роль і всі її найкращі ролі на знімальному майданчику були пов'язані з Києвом.
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"Скільки багато було зіграно ролей, а скільки їх ще буде, я дуже сподіваюсь і вірю в те, що скоро я повернусь до праці, і буду з жахом згадувати цю війну та молитись за спокійний сон героїв, які пішли від нас. А поки я кожного ранку дякую всім нашим захисникам за чергову спокійну ніч. Я вірю, що зовсім скоро страшний жах під назвою війна закінчиться, і ми всі зможемо наступного року святкувати день Києва концертами та виступами, бо це моє улюблене місто, яке я обожнюю", — написала Саліванчук.
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