Экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу активно строит новую жизнь со своей молодой невестой, которой уже сделал предложение. Более того, мужчина поддержал Украину в борьбе против оккупантов и категорично осудил действия рф против нашей страны.
Сейчас он отдыхает вместе с семьей и там же отмечал свою день рождения. По этому поводу Мурат поделился в Инстаграм серией кадров с празднования. Молодая невеста Мурата показала, какими вкусностями баловала его на праздник.
Как можно заметить, провести этот день мужчина решил в семейном кругу, однако его единственной дочери Сони рядом не было. Скорее всего, ее снова после отдыха забрала Ани Лорак, которая продолжает скрываться от внимания СМИ.
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Мы ранее сообщали, пока что Лорак вообще не появляется перед камерами, Мурат решил поделиться в Инстаграм памятными кадрами с Софией. Их ребенок праздновал день рождения совсем недавно.
«My Endless Love ❤️ Happy birthday love & peace ……..God Bless you . 🙏☝️» - пишет Мурат.
Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова заговорила об интересных подарках на день рождения: "Стыдно признаться".
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