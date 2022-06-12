Экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу активно строит новую жизнь со своей молодой невестой, которой уже сделал предложение. Более того, мужчина поддержал Украину в борьбе против оккупантов и категорично осудил действия рф против нашей страны.

Сейчас он отдыхает вместе с семьей и там же отмечал свою день рождения. По этому поводу Мурат поделился в Инстаграм серией кадров с празднования. Молодая невеста Мурата показала, какими вкусностями баловала его на праздник.

Как можно заметить, провести этот день мужчина решил в семейном кругу, однако его единственной дочери Сони рядом не было. Скорее всего, ее снова после отдыха забрала Ани Лорак, которая продолжает скрываться от внимания СМИ.

Мы ранее сообщали, пока что Лорак вообще не появляется перед камерами, Мурат решил поделиться в Инстаграм памятными кадрами с Софией. Их ребенок праздновал день рождения совсем недавно.

«My Endless Love ❤️ Happy birthday love & peace ……..God Bless you . 🙏☝️» - пишет Мурат.

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова заговорила об интересных подарках на день рождения: "Стыдно признаться".

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