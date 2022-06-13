Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно вернулась из Америки, продолжает свой тур с благотворительными концертами и делится в Инстаграм кадрами перед выступлениями.

Украинцы новые образы Огневич также активно поддерживают и нередко обсуждают под ее кадрами. Сама Злата любит показывать, как волнительно каждый раз готовиться к выступлениям.

«Начала записывать Стори, а тут такое… Слава ВСУ! Вся площадь кричит! Вы – мое солнце и вдохновение. Украинцы, которые сейчас есть в каждой стране, – вместе мы сила!» - высказалась Огневич под новыми кадрами, сделанными перед концертом.

Также певица рассказала о большом проекте "Life will win", который объединил многих украинских звезд и "Квартал 95". В рамках проекта, украинские артисты поедут в тур по Европе с благотворительными концертами, где будут собирать деньги на специальное медицинское оборудование для украинских врачей.

На своей странице Злата опубликовала афишу со своим фото, а в подписи к ней рассказала о проекте.

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