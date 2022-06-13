Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская осталась в Украине и продолжает давать благотворительные концерты, а также выступает перед украинскими защитниками.
На своей странице в Инстаграм она опубликовала видео со своего выступления и рассказала, что сейчас осознала настоящее предназначение артиста.
Певица призналась, что почувствовала – она имеет социальную ответственность. И быть артистом – это не тогда, когда тебе делают скидку в магазине, а бабушки-консьержки узнают тебя. Это намного больше.
"Я имею возможность учавствовать в благотворительных концертах, где собирают деньги ВСУ, потрадавшим и сиротам. А также я имею возможность выступать перед пострадавшими украинскими переселенцами и детьми. Я вижу, что приношу пользу", – призналась Оля Цибульская.
Для выступления звезда выбрала необычный наряд, который составили пышная юбка, а также классический корсет. В дополнение к ним Оля Цибульская надела футболку и подчеркнула талию пояском. Волосы она уложила в пучок и прикрепила к ним цветок – такую прическу часто можно увидеть у украинской певицы.
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Напомним, что кума Дзидзьо Цибульская устроила зажигательные танцы с сыном.
Как сообщала Politeka, Цибульская остро отреагировала на заявление Макса Барских.
Также Politeka писала, что Цибульская коротким видео показала, как изменилась ее жизнь за две недели.