Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой - известный украинский артист и звезда "Квартал 95". Звезда активно поддерживает украинцев в войне за независимость, но сам на фронт не отправился. В новом интервью "Зірковому шляху" Кошевой решился рассказать, почему не воюет на передовой.

"У меня нет никаких навыков. У первый же день меня ловит снайпер и стреляет", - сказал честно Кошевой.

Украинцы посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Что ж его так разнесло", "Ох, его разнесло", "Что значит нет навыков??? Типа всех кого призывают есть а у него нету? Их снайпер не ложит а его положит.... Хорошо придумал, верните всех пацанов и мужчин у кого нет навыков!!!!", "Ни один из квартала, не на передовой".

Напомним, 14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" за границей поразила внешностью

А еще Politeka сообщала, что Кошевой из "Квартал 95" посоветовал не искать "хороших" русских в рф

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" рассказал, что ему пишут друзья детства из Луганщины



