Ведь никто из них на протесты никогда не выйдет - для них главное заработать, да и они все трусы.

Как сообщает Politeka.net, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой в интервью "Українській правді" высказался о россиянах и посоветовал не тратить время и не искать среди них "хороших".

Евгений Кошевой отметил, что никому из знаменитостей в россии не писал и не звонил. Он знал, что бесполезно это делать, ведь никто из них на протесты никогда не выйдет - для них главное заработать, да и они все трусы.

"Это не наши на Майдане. Это ссыкуны. Они на первое место поставили: "Ой, а как же я буду жить дальше"? "Ой, а я ведь столько заработал". Ну, вот сейчас санкции все перекрыли, летайте через Бурятию в Турцию теперь", - отметил актер.

Артист также посоветовал не искать "хороших" русских в рф - их просто нет.

"Да нет там "хороших россиян". Если бы они были, они бы что-то сказали. У нас 100 дней полномасштабной войны. И что, сидит этот русский 100 дней и думает: "Хороший я или нет, сказать что-то или нет"? Ссыкуны они! Нация такая ссыкливая и трусливая", - резюмировал актер.

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" показал, как сейчас выглядит его младшая дочка.

Как Politeka сообщала, Кошевой из "Квартал 95" разочаровал украинцев после поездки в Харьков.

Также Politeka писала, что Кошевой рассказал об истериках детей из-за постоянных взрывов.