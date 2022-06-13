Как пишет Politeka.net, Алан Бадоев - известный украинский клипмейкер. Звезда сразу поддержал Украину в войне за независимость с россией, а сейчас занят тем, что создает документальный фильм "Долгие сутки". В новом посте Инстаграм Алан рассказал подробности и поделился своим фото.

"Через несколько минут буду в своем офисе, в любимой монтажке, начну рассматривать ваши истории, знакомиться с вами", - написал Бадоев.

На фото Бадоев был в стильной рубашке, сидя в автомобиле. Алан улыбнулся, делая селфи.

Маша Ефросинина сразу прокомментировала публикацию: "А я уже смотрю монтаж интервью с одним очень интересным режиссером".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Люблю тебя, Аланчик!", "Привет. Приезжай в Израиль и привозите Макс Барских", "Название идеально. Как и все, что вы делаете", "Алане, спасибо, что взялись за этот проект! Только с помощью таких видеоматериалов можно донести правду до людей. А вы всегда в свои работы вкладываете сердце и душу. У вас все получится!".

Напомним, Макс Барских рассказал о необычном проекте Бадоева, видео

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