Певица во время выступления зачитала фрагмент из дневника маленького мариупольца.

Популярная певица Тина Кароль с начала полномасштабного вторжения путешествует по разным странам с благотворительными концертами и всячески пытается быть полезной украинскому народу.

На своей странице в Instagram звезда разместила видео со своего выступления, где рассказала впечатляющую историю мальчика, которому удалось спастись из Мариуполя.

"В дни освобождения Мариуполя, 8 лет назад, мы вновь боремся за наши мечты, за возвращение украинских территорий НАВСЕГДА! Я никогда не думала, что слушая истории от своих бабушек, дедушек когда-то будем читать письма с войны снова", — признается певица.

Тина Кароль со сцены зачитала фрагмент из дневника 8-летнего мариупольца: "У меня рана на спине. Выдрана кожа. У сестры рассечение головы. У мамы выдрано мясо на руке и рана на ноге. У меня умерло две собаки и бабушка Галя, и любимый город Мариуполь. Я любил гулять у Драмтеатра. Это моё любимое".

Звезда также сообщила, что, к счастью, семья смогла покинуть Мариуполь и перебралась в Запорожье, где живет в приюте для беженцев.

Напомним, Тина Кароль переборщила с размером декольте и показала на концерте не то, что планировала.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль удивила редким кадром с родителями и братом из ее детства.

Также Politeka писала, что Кароль в спортивной толстовке показала без лишнего пафоса новый стиль.