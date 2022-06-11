Популярна українська співака Тіна Кароль нещодавно приїхала до Італії, провела кілька зустрічей, а також продовжує влаштовувати благодійні концерти. Артистка також дає інтерв'ю і запевняє, що пізніше повернеться додому в Україну.

А нещодавно Кароль опублікувала в Instagram Stories фото з сімейного архіву, на якому вона зображена з батьками і старшим братом. Після фото з'явилося в групі артистки «Фантіна».

Зазначимо, співачка рідко ділиться з шанувальниками сімейними знімками, на яких зображені її батьки і брат.

"Тут вона ще Таня. Дуже красива сім'я: добре, поки всі разом, непереможні! 😍 💞 ; Такі милі і рідні❤❤️; здоров'я і миру всім!!!🙏🇺🇦💙; La familia..; ❤ ️ Гарні всі дружні і порядні! Тіна і сімья!; Дуже красива сім'я. Нехай Бог всіх збереже в ці важкі часи"»

Також Кароль показала унікальну толстовку із зображенням жінки, яка під час перших тижнів вторгнення ховалася в метро і годувала дитину. Кадр з нею облетів весь світ і запам'ятався багатьом громадянам, як символ того, як матері бережуть своїх дітей.

На тіні була та сама толстовка із зображенням «Київської Мадонни», автор зображення випадково побачила кадр з жінкою, яка годує свого малюка, сидячи на підлозі в метро.

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