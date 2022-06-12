Кароль не стала скромничати на концерті.

Популярна українська співака Тіна Кароль продовжує низку своїх благодійних концертів, розповідає в інтерв'ю про те, як справляється з тимчасовими труднощами і говорить про плани на майбутнє. Шанувальники в Instagram представили уривок одного з виступів зірки.

Як можна помітити, своєму стилю артистка не зраджує і вибирає класичні вбрання з акцентом на пишні форми. У Білій дизайнерській сукні з глибоким декольте артистка здивувала квітучим виглядом.

У мережі очікувано відреагували і обговорили зовнішність Кароль, багатьох збентежив відкритий вид на форми артистки.

«😍Sexy Singer😍 💙💛; Класна❤️; Неймовірна😍❤️🔥; наша красуня, неймовірна; Поправилася😍; красуня, обожнюю її😍😍; ой, скоро груди випаде, так відкрито.... неможливо відвести очей, вона заворожує, притягує».

А нещодавно Кароль опублікувала в Instagram Stories фото з сімейного архіву, на якому вона зображена з батьками і старшим братом. Після фото з'явилося в групі артистки «Фантіна».

Зазначимо, співачка рідко ділиться з шанувальниками сімейними знімками, на яких зображені її батьки і брат.

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