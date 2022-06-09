Популярна українська співака Тіна Кароль нещодавно приїхала до Італії, провела кілька зустрічей, дала інтерв'ю і відвідала сади Ватикану, щоб помолитися за Україну. Також виконавиця не забуває про свої модні образи, які спеціально підготувала для фанатів.

Цього разу Кароль показала унікальну толстовку із зображенням жінки, яка під час перших тижнів вторгнення ховалася в метро і годувала дитину. Кадр з нею облетів весь світ і запам'ятався багатьом громадянам, як символ того, як матері бережуть своїх дітей.

На тіні була та сама толстовка із зображенням "Київської Мадонни", автор зображення випадково побачила кадр з жінкою, яка годує свого малюка, сидячи на підлозі в метро. Знімок надихнув намалювати цей малюнок, як символ українських матерів, які ховаються від російських обстрілів.

Також у артистки запитали, що залишилося у неї в минулому «мирному» житті, яке у неї було до 24-го лютого.

«Я собі заборонила думати, що щось залишилося і щось не повернеться. Це тимчасово, адже ми зараз на фронті. Україна досвідчена, культурна та освічена. Ми десь закордоном тимчасово, щоб повернутися з якимось досвідом, що зараз отримуємо. І будемо відновлювати нашу державу. Ні, буде цей час до війни, під час і після. Але ми всі повернемося."- ділиться Кароль.

Також молода дружина Павлика показала, яким модником росте їх син:"Серцеїд".

Як повідомляла Politeka, Боржемська з " Зважені та щасливі "торкнулася мовного питання, розділивши українців:" за що гинуть наші герої...".

Також Politeka писала, що "Літо, пора засмагати": кума Дзідзьо Цибульська показала, як" розвішує лахи", фото.