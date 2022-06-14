Жена победителя шоу "Голос діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина показала кадры с дочерью, которой нужна операция.

На своей странице в Instagram Иванна разместила видео с прогулки с маленькой Элизабет та призвала молиться за украинских детей.

"Моя любимая девочка, с каждым днем люблю все сильнее, наши детки заслуживают хорошее и мирное детство! Давайте помолимся за всех детей Украины. Боже будь милосердным к нашим деткам, Иисус, доверяю тебе!",- написала Иванка.

Украинцы в комментариях поддержали жену Романа Сасанчина:

"Да детки это радость! Безграничная любовь! Великое счастье! пусть все детки будут здоровы и счастливы!";

"Такие хорошие 😍😍😍 и дальше молимся о мире для нашей страны".

Ранее жена победителя "Голоса країни" обратилась к нескольким врачам из-за гемангиомы у ребенка.

"Были мы у нескольких хирургов с гемангиомой и нам сказали, что лучше ее удалять, потому что она интенсивно растет и рост не останавливается. Прописывали нам в Польше капельки, они бы должны были остановить рост и она должна была бы светлеть, но ничего не останавливает, она все равно растет", - рассказывала девушка.

Капли не помогли, поэтому молодые супруги согласились сделать дочке операцию, гемангиому на лице маленькой Элизабет удалят лазером.

Напомним, Тина Кароль прямо со сцены поразила трагической историей 8-летнего ребенка.

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