Она соединила в луке сразу несколько трендов. Вдохновляемся!

Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, щедро делится красочными снимками. Она решила порадовать пользователей сети в своих Сториз, устроив показ самых красивых образов на лето.

Кристина Горняк показала свои летние образы в картинках – калейдоскоп из эффектных образов вышел красочным и ностальгическим. Во всех луках она выглядела привлекательно и соблазнительно.

Сначала Кристина предстала в белых шортах, а также ярком оранжевом топе с пышными рукавами и приспущеными плечами. Образ дополнили белые кеды и вязаная сумочка через плечо. Этот образ вышел крайне игривым.

Второй образ получился не менее запоминающимся. Кристина Горняк показала, как носить самое модное платье этого лета. Девушка выбрала платье макси с рукавами-фонариками, подчеркнутой линией талии и выразительным лифом. Платье светлого оттенка, с цветочным принтом, который сделал образ свежим и милым.

Напомним, что Остапчук с женой устроили романтическую прогулку в родном городе ведущего.

Как сообщала Politeka, ведущий "Маски" Остапчук показал, что приходится слушать в машине жены.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука показала, как выглядела до ношения брекетов.



