Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка проекту "Маска". До 2020 року знаменитість був одружений на Олені Войченко, яка йому народила двох дітей - дочку Емілію і сина Евана. А кілька років тому Остапчук одружився з Христиною Гірник.
Пара після початку війни почала активно допомагати Україні. Володимир пішов захищати Україну, а Христина зайнялася благодійністю. Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу показав, яку музику слухає в машині дружини.
На кадрах спочатку можна побачити самого Остапчука, який вів автомобіль. А після цього Христину, яка танцювала під музику. Як можна почути, дружина Володимира любить Майкла Джексона.
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"Машина дружини-плейлист дружини", - написав Володимир.
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