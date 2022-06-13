Христина Гірник зазначила, що дякує за це ЗСУ та Богові, які подарували їй можливість прожити цей день.

Як повідомляє Politeka.net, ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук з дружиною Христиною Горняк вирушили на вихідних до Умані, щоб провідати рідних. Крім того, пара відвідала знаменитий дендрологічний парк Софіївка. Про свою поїздку в рідне місто чоловіка Христина Горняк розповіла на сторінці в Instagram.

Як виявилося дівчина вперше побувала в цьому парку, побачила неймовірну красу-зараз там "все цвіте і пахне". Вона також зазначила, що дякує за це ЗСУ та Богові, які подарували їй можливість прожити цей день.

"Було класно. Мама Вови розповідала нам легенди кожного куточка цього парку, а ми потім ще читали про них в Google. Але час швидко минув і ми повернулися додому. Щоб займатися своїми справами, благодійністю і жити в очікуванні перемоги", - поділилася враженнями Христина Горняк.

Для прогулянки парком вона обрала сукню-вишиванку з геометричним орнаментом. Родзинка вбрання – незвичайний крій з широкими рукавами, а також вдале поєднання яскравих кольорів. Доповнила свій образ кедами і сумочкою в стилі етно.

Тим часом Володимир Остапчук приміряв зручний наряд: лляну сорочку в смужку і світлі шорти.

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