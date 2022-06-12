Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Спочатку знаменитість був одружений на Олені Войченко, з якою пробув з 2007 по 2020 рік і пара виховувала двох дітей - Емілію і Евана-Олександра. У 2020 пара розійшлася, після чого Володимир одружився на красуні Христині. Дружина Остапчука тепер досить популярний блогер і постійно намагається радувати своїх фанатів в Instagram.
"Такса... Я обіцяла вас трошки насмішити? Вчора я побачила архів, відео з Лондона в 2014 році. Тоді я не паплюжила брекети, та не виправила свої "хороші" зубки. Готові?",- написала Христина.
"Те що, мені здається, що я той приклад - що брекети покращують людей. У мене просто інше обличчя, я в шоці. 8 років тому", - додала Гірник.
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