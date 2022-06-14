Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно вернулась из США, начала активно гастролировать, чтобы поддержать украинцев. Также Злате нравится делиться эмоциями после выступления, записывая обращения в Инстаграм.
В этот раз артистка решила рассказать о том, как выглядит ее типичный день в новых реалиях. По словам Огневич, сейчас у нее день начинается и заканчивается одинаково.
Отметим, Злата активно поддерживает вопросы, касающиеся помощи ВСУ и часто рассказывает об этом на выступлениях.
«Каждый мой день начинается и заканчивается одинаково. Пересматриваю новости в разных пабликах, хочу знать, какая там ситуация на фронте. Я смотрю, как наши ВСУ борются! Сантиметр за сантиметром борются за нашу свободу» - пишет Злата.
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Украинцы новые образы Огневич также активно поддерживают и нередко обсуждают под ее кадрами. Сама Злата любит показывать, как волнительно каждый раз готовиться к выступлениям.
«Начала записывать Стори, а тут такое… Слава ВСУ! Вся площадь кричит! Вы – мое солнце и вдохновение. Украинцы, которые сейчас есть в каждой стране, – вместе мы сила!» - высказалась Огневич под новыми кадрами, сделанными перед концертом.
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