Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно вернулась из США, начала активно гастролировать, чтобы поддержать украинцев. Также Злате нравится делиться эмоциями после выступления, записывая обращения в Инстаграм.

В этот раз артистка решила рассказать о том, как выглядит ее типичный день в новых реалиях. По словам Огневич, сейчас у нее день начинается и заканчивается одинаково.

Отметим, Злата активно поддерживает вопросы, касающиеся помощи ВСУ и часто рассказывает об этом на выступлениях.

«Каждый мой день начинается и заканчивается одинаково. Пересматриваю новости в разных пабликах, хочу знать, какая там ситуация на фронте. Я смотрю, как наши ВСУ борются! Сантиметр за сантиметром борются за нашу свободу» - пишет Злата.

Украинцы новые образы Огневич также активно поддерживают и нередко обсуждают под ее кадрами. Сама Злата любит показывать, как волнительно каждый раз готовиться к выступлениям.

«Начала записывать Стори, а тут такое… Слава ВСУ! Вся площадь кричит! Вы – мое солнце и вдохновение. Украинцы, которые сейчас есть в каждой стране, – вместе мы сила!» - высказалась Огневич под новыми кадрами, сделанными перед концертом.