Как сообщает Politeka.net, в Варшаве концертом украинских звезд начался Европейский благотворительный тур в поддержку Украины "Жизнь Победа/Life Will Win". В нем приняли участие многие украинские звезды. Среди них и певица Злата Огневич, которая показала памятное фото из Польши.

Так, знаменитость показала фото в эффектном образе, который она выбрала для мероприятия. Красочные снимки она сделала за кулисами, позируя с маленькой украинкой.

На Злате - свободные штаны молочного цвета, высокие боссоножки и черный топ, который подчеркнул спортивную фигуру артистки. Злата Огневич также накинула флаг Украины на плечи. Она красиво уложила волосы и сделала легкий макияж с акцентом на глаза, подчеркнувший ее натуральную красоту. Глаз не оторвать, как хороша.

Напомним, что Огневич похвасталась неожиданными приятностями за кулисами.

Как сообщала Politeka, Злата Огневич собралась в концертный тур вместе с "Квартал 95".

Также Politeka писала, что Огневич похвасталась вечерними развлечениями в поезде.