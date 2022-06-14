Как сообщает Politeka.net, в Варшаве концертом украинских звезд начался Европейский благотворительный тур в поддержку Украины "Жизнь Победа/Life Will Win". В нем приняли участие многие украинские звезды. Среди них и певица Злата Огневич, которая показала памятное фото из Польши.
Так, знаменитость показала фото в эффектном образе, который она выбрала для мероприятия. Красочные снимки она сделала за кулисами, позируя с маленькой украинкой.
На Злате - свободные штаны молочного цвета, высокие боссоножки и черный топ, который подчеркнул спортивную фигуру артистки. Злата Огневич также накинула флаг Украины на плечи. Она красиво уложила волосы и сделала легкий макияж с акцентом на глаза, подчеркнувший ее натуральную красоту. Глаз не оторвать, как хороша.
Напомним, что Огневич похвасталась неожиданными приятностями за кулисами.
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Как сообщала Politeka, Злата Огневич собралась в концертный тур вместе с "Квартал 95".
Также Politeka писала, что Огневич похвасталась вечерними развлечениями в поезде.