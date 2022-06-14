Известный грузинский продюсер и шоумен Иракли Макацария, который в украинском реалити-шоу "Холостяк" искал свою любовь и принимал участие во многих телепроектах, помог певице Оле Поляковой устроить концерт в Грузии. Кадры с выступления украинской суперблондинки опубликовали на странице программы "Зірковий шлях".

Сообщается, что Полякова исполнила свои хиты на сцене в Тбилиси, а также выразила уважение матерям, сыновья которых пошли воевать за свободу Украины. Судя по кадрам, украинскую звезду очень тепло встретили в Грузии.

"Грузинский народ, испытавший на себе не понаслышке, что такое война, чувствует общность со всеми украинцами. Некоторые из них рискуют своей жизнью, отправляясь в Украину воевать. Для многих грузин эта война является продолжением их собственной борьбы с россией. Большое спасибо и низкий поклон матерям, чьи дети защищают украинские земли. С начала войны пролито крови по меньшей мере десяти грузин, борющихся на стороне Украины. Герои не умирают!", - сказала Полякова.

Напомним, "Быть полезной для своей страны": Онуфрийчук из "Танців з зірками" рассказала о своем вкладе в победу.

Как сообщала Politeka, "Никто не может быть готов": Дорофеева поддержала украинцев во время войны важными советами.

Также Politeka писала, что "Вот прям берете…": Клопотенко из "Мастер Шеф" показал, как нужно "малосолить" огурцы.