На своей странице в Instagram звезда разместила снимок девочки, которая стоит на башне уничтоженного российского танка в освобожденном от оккупантов Макарове Бучанского района, а также поделилась трагической историей другой девочки, из Мариуполя.

"Когда я слышу истории детей, которые за свою короткую жизнь уже успели пережить смерть близких и друзей, обстрелы, жизнь в подвалах, предательство и насилие, я плачу. Потому что это преступление, о котором надо кричать на весь мир и не молчать", — признается артистка.

Саливанчук пересказала жуткую историю 16-летней Ирины из Мариуполя, которой пришлось быстрее повзрослеть и увидеть всю жестокость «русского мира».

"Когда же на нас напали, убежать уже было невозможно. Мы сидели в подвале, мама держала Любку (4,5 года), я держала Игоря (9 лет). Все дрожало. Мы боялись даже двигаться.

С нами в подвале сидела соседка с мамой старушкой и сыном лет 6-ти. Бабушка не выдержала слез внука и пошла взять какой-то еды, пока дом не разрушили. Мы слышали только выстрел. Бабушка не вернулась", — рассказывала девушка.

По людям бегали крысы. Дети даже думали поймать их и зажарить, но мама запретила.

"Когда нас выводили из подвала, было много трупов. Только наши украинцев закапывали, а русских таскали коты и псы. Это так противно", - приводит слова Иринки Анна Саливанчук.

Напомним, Евгений Кошевой из "Квартал 95" рассказал, как война изменила жизнь его семьи.

Как Politeka сообщала, Кошевой из "Квартал 95" признался, почему не воюет на фронте, выводя украинцев.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук разговорилась о ссорах с мужем.