Дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова актриса Анна Саліванчук розговорилася про сварки з чоловіком, поділившись постом у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук - відома українська актриса театру і кіно. Зірка одружена з продюсером" Квартал 95 " Олександром Божковим. Пара виховує двох синів-Гліба і Микиту, який з'явився менше двох років тому. Не забуває Саліванчук і про Instagram,. де цього разу вирішила поговорити з фанатами.

"Правда-брехня?",- запропонувала Ганна задавати питання.

"Були сварки з чоловіком так, щоб ви його кидали?",- запитав фанат.

"Я думаю, що сварки з чоловіком бувають у кожного кожен день. Ми Італійська сім'я, ми дуже часто лаємося, я щовечора кажу - все, розлучаємося! І потім знову миримося", - розповіла Ганна.

"Правда, що ви хочете третього хлопчика?",- спросив ще один фанат.

"Брехня", - лаконічно відповіла Анна і показала фото зі своєї вагітності.

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