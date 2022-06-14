Як пише Politeka.net, Євген Кошовий - відомий український артист і зірка "Квартал 95". Зірка активно підтримує українців у війні за незалежність, але сам на фронт не вирушив. У новому інтерв'ю "Зірковому шляху" Кошовий зважився розповісти, чому не воює на передовій.

"У мене немає ніяких навичок. У перший же день мене ловить снайпер і стріляє", - сказав чесно Кошовий.

Українці подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Що ж його так рознесло", "Ох, його рознесло", " що значить немає навичок??? Типу всіх кого закликають є а у нього немає? Їх снайпер не кладе а його покладе.... Добре придумав, поверніть всіх пацанів і чоловіків у кого немає навичок!!!!", "Жоден з них не на передовій".

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