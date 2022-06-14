Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская ответила на вопросы своих подписчиков и поделилась личным. В частности она рассказала, какие изменения произошли с ней после начала войны. Кроме того, артистка призналась, собирается ли она вернуться в Киев.

Оля Цибульская призналась, что ей трудно ответить, что изменилось внутри. Жизненные ценности у нее остались прежними. То, что было важным до войны, осталось важным и сейчас. При этом певица заметила, что стала меньше суетиться.

"Наверное, меньше стала суетиться. Не хочу тратить силы на то, что можна не делать. Почувствовала свое бессилие и силу одновременно. Кардинальные изменения во всем больше не пугают. Ведь самое главное, то что мое - будет со мной. А все остальное суета", - рассказала Оля Цибульская.

Также она призналась, что очень хочет в Киев, но пока у нее там нет работы.

"Много коллег из моей сферы раскиданы по миру. Жизнь в столице классная, но дорогая. Очень хочу в Киев. Даст Бог и вернусь", - добавила певица.

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