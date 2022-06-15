Популярная украинская певица Оля Полякова, которая сейчас активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, поделилась на своей странице в Instagram кадрами с очередного выступления. Как оказалось, артистка выступила в Тбилиси, куда ее пригласил и помог с организацией известный в Украине шоумен Иракли Макацария.

На кадрах можно увидеть, что на сцену Оля вышла в элегантном сине-белом платье, которое красиво подчеркнуло фигуру. Ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка. Судя по кадрам, грузинские зрители очень тепло встретили украинскую звезду. Об этом Полякова также рассказала в подписи к публикации.

"Приглашение в Грузию на благотворительный концерт стало одним из многочисленных предложений, за которые я всегда благодарна организаторам из разных стран. При этом сам прием в этой стране грузинский народ сделал самым теплым и сердечным. Столь внимательное отношение, так много поддержки, сострадания, столько понимания нашей украинской боли – грузины вы покорили меня своими большими сердцами. Концерт в поддержку Украины в Новом Дворце города Тбилиси прошел при полном зале лучезарных глаз и поднятых рук с украинскими флагами. Я была тронута такой колоссальной отдачей зрителей и особым отношением к организаторам. Большое спасибо всем, кто участвовал в этой теплой встрече под грузинским небом. Вы – невероятные! Отдельное спасибо @maqatsa за приглашение", - написала Полякова.

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