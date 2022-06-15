Как сообщает Politeka.net, украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" 2018 года Илона Гвоздева в интервью Славе Демину рассекретила имя певицы, которая отказалась от карьеры в рф, чтобы помогать украинским беженцам.

По ее словам, это Вера Брежнева, которая показала свою смелость и на данный момент собирает гумпомощь украинцам в Польше.

"Я считаю, что это очень большая смелость – забить на свою карьеру в России, тем более, я думаю, у них там были совсем другие гонорары и вообще статус, и слава, и подобное. Считаю это большой смелостью тех артистов, которые проявили свою гражданскую позицию, четко сказав, не побоявшись вот этих всех последствий. Это смело. За это можно уважать", – отметила Илона Гвоздева.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" раскритиковала Лободу за молчание.

Как Politeka сообщала, звезда "Танців з зірками" Гвоздева удивила своими кулинарными талантами.

Также Politeka писала, Гвоздева из "Танців з зірками" показала тяжелые реалии строительства собственного дома.