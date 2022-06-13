Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - відома українська танцівниця і переможниця проекту "Танці з зірками". Також знаменитість була запрошеним суддею проекту, а ще Ілону запрошували бути хореографом-постановником в грузинські "Танці з зірками". Після початку війни Ілона з дітьми вирушила до Італії, але вже встигла повернутися в Україну. Не забуває Гвоздьова і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Моя перша запіканка з сиру. Я і пироги справа несумісна. Поки не з'явилися діти", - написала Гвоздьова.

"Як думаєте, вийде?",- запитала Гвоздьова і додала варіанти відповіді "так"і" перша, завжди невдала".

Після цього зірка показала результат.

"Ну, що ж... Вийшла ось така краса. Мені здається, трошки я перетримала. Але, сподіваюся, це дуже смачно", - сказала Ілона.

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