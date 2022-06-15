Популярная телеведущая и фитнес-тренер Марина Боржемская, которая была наставником в шоу "Зважені та щасливі", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила милое фото, а также поделилась рецептами полезного хлеба на каждый день.

На новой фотографии Марина запечатлена среди красивых цветущих деревьев, в которых, как будто бы утонула. Перед камерой телезвезда позирует в белоснежном наряде, ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Также тренер выложила картинки с написанными на них рецептами полезного хлеба.

В подписи к публикации Боржемская написала: "Украина – одна из самых развитых аграрных стран в мире. Крупнейший экспортер подсолнечного и один из крупнейших экспортеров зерна. И очень больно думать, что у людей сейчас может быть даже хлеба, чтобы прожить еще день… Конечно, мы, украинцы, привыкли к хлебу, а для некоторых ни один прием пищи не может пройти без него. Давайте немного поговорим о его пользе. Если у вас есть возможность выбирать варианты хлеба, рекомендую в посте более полезные. Если выбора у вас нет, пожалуйста, просто питайтесь и набирайтесь сил. Польза хлеба состоит в его питательности и насыщенности сложными углеводами. Хлеб богат витаминами А, Е и группы В, а также йодом, кремнием, насыщенными жирными кислотами и другими микроэлементами".

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