Моника Беллуччи с Девой Кассель похожи лишь отчасти: у наследницы более круглые, миловидные черты лица. Однако девушка сразу же стала популярна после первого выхода в свет с мамой на красную дорожку.

И после этого получила приглашения к сотрудничеству сразу от двух модных домов. При этом Дева начала активно работать моделью и уже имеет свое портфолио. А недавно дочь Моники Беллуччи приняла участие в оригинальной съемке и едва не засветила лишнее.

В белых тонах и дизайнерском платье Дева даже с минимумом макияжа выглядела очень эффектно.

Сейчас девушка не так часто делится новыми кадрами, однако ее поклонники в Инстаграм показывают образы Девы сами.

«Это действительно прекрасно🔥❤; она совершенное очарование❤️; такая милая и роскошная девушка🔥; это гроза будущих моделей; мама может сразу гордиться; ну не оторваться, она такая радостная😍😍❤️; здесь можно только позавидовать» - отвечают в сети.

Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.

Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.

Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.