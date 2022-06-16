Моника Беллуччи с Девой Кассель похожи лишь отчасти: у наследницы более круглые, миловидные черты лица. Однако девушка сразу же стала популярна после первого выхода в свет с мамой на красную дорожку.
И после этого получила приглашения к сотрудничеству сразу от двух модных домов. При этом Дева начала активно работать моделью и уже имеет свое портфолио. А недавно дочь Моники Беллуччи приняла участие в оригинальной съемке и едва не засветила лишнее.
В белых тонах и дизайнерском платье Дева даже с минимумом макияжа выглядела очень эффектно.
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Сейчас девушка не так часто делится новыми кадрами, однако ее поклонники в Инстаграм показывают образы Девы сами.
«Это действительно прекрасно🔥❤; она совершенное очарование❤️; такая милая и роскошная девушка🔥; это гроза будущих моделей; мама может сразу гордиться; ну не оторваться, она такая радостная😍😍❤️; здесь можно только позавидовать» - отвечают в сети.
Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.
Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.
Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.