Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который сейчас активно гастролирует за границей, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил теплые кадры со своих концертов в Америке, где выступал две недели с благотворительными концертами.
На фотографиях можно увидеть, что очень много людей пришли на концерты Сергея, еще и принесли с собой украинскую символику. К тому же и сам музыкант вышел на сцену с флагом Украины. В подписи к публикации Бабкин рассказал, как его встречали.
"Вот и завершился наш благотворительный тур по Америке. 13 дней, 11 перелетов, 8 концертов, тысячи родных глаз, колоссальная поддержка. Я благодарю каждого из Вас! Помните, я говорил Вам: "Вы купили билет, я вышел на сцену, а вместе мы спасли Жизнь! Это Счастье – быть нужным и полезным в столь сложное для нашей страны время".
Спасибо нашему великому другу, мы так подружились с ним за эти 2 недели – Игорю Голубчику @golubchik, организатору тура. Игорь сделал невозможное – за такое короткое время организовал невероятный тур! Спасибо, друг! Спасибо моей жене, моему директору @snezhana_babkina за все наши концерты, за всю организацию и помощь! Благодарю мою страну за то, что так сильно люблю тебя! Спасибо нашим воинам, что так же преданно защищают каждый сантиметр нашей Земли! Вместе к победе!", - написал Сергей.
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