Как пишет Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика поделилась в своем Инстаграм новыми фото их семейного праздника.
15 июня сыну Павлика и Репяховой исполнился один год. По такому поводу родители решили устроить маленькому Мише полноценный праздник в кругу семьи.
На фото семейство позировало на фоне большой инсталяции с шариками и мультяшными героями, сделанной специально для именинника. Репяхова была одета в легкое белое платье. Самого именинника одели в милый костюм с бежевыми брюками и жилетом, белой рубашкой и галстуком-бабочкой.
Семейство позировало на камеру со счастливыми улыбками на лицах.
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«Самый главный день для нашей семьи», - подписала кадры Репяхова.
Ее подписчики не смогли пройти мимо.
«так все хорошо вы организовали для Мишуси», «Так красиво, какой же он милый», «Поздравляем вашу семью с прекрасным именинником! Пусть растет здоровым и счастливым вам на радость!», «Такой взрослый маленький сын!!!! Счастливой судьбы Михасику», - пишут люди.
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