На своей странице в Instagram экс-участница шоу "Холостяк" разместила кадры со свадьбы своей подруги, финалистки конкурса "Мисс Украина Вселенная"-2021 Маргариты Довбун и фотографа Александра Радомского.

На праздник Анна Неплях пришла в оранжевом платье свободного кроя от известного украинского бренда. Образ модель дополнила белыми туфлями на высоченных каблуках и белой сумочкой.

Поклонники в комментариях восхищаются кадрами: "Красота моя 😍", "Какая Вы прекрасная. 😍 Восхищаюсь этой лучезарностью, любовью к себе и жизни во всех её проявлениях, этой энергетикой!"

По словам Неплях, с начала полномасштабного вторжения она постоянно заедает стресс, поэтому прыжок в весе был стремительным. Сейчас при росте в 173 см она весит 68 кг.

"Кто-то сильно похудел от стресса, кто-то потом снова набрал, а кто-то с того самого дня, как и я, искал утешение и безопасность в еде, подсознательным желанием отгородиться от внешнего мира, набрав вес", - писала Неплях в своем Instagram.

В свежем интервью Анна заявила, что уверена: когда придет время, ей быстро удастся похудеть и она будет в отличной форме.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина честно показала фигуру в купальнике перед зеркалом.

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