Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця шоу" Холостяк " з Микитою Добриніним. Дівчина перемогла на проекті, після чого пара деякий час зустрічалася, а потім і зовсім офіційно закріпила свої стосунки. Нещодавно Даша народила первістка-сина, якого назвали Левом. Не забуває Даша і про Instagram, де цього разу поділилася своїм Селфі.

На фото дівчина стояла перед дзеркалом, демонструючи свій новий купальник. Даша дивилася в телефон, роблячи селфі.

"А це я, Привіт", - написала блогерка.

"Взяла з собою тільки купальники, які пропускають загар. Щоб було все добре", - розповіла Даша.

А на наступному сторіс Даша вже згадала про зайву вагу, який у неї ще присутній.

"Потім покажу інші. Це я вдивляюся, як йдуть мої зайві 6 кг", - написала Даша.

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