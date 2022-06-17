Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко - 21-річна внучка легендарної співачки Софії Ротару. Дівчина вже деякий час живе в США, де вчиться і робить перші кроки в кар'єрі. Соня вже встигла знайти собі успішного нареченого-мільйонера Дениса Жаданова, який потрапляв до списку Форбс. Соня живе в Нью-Йорку, але це літо вирішила провести в Лос-Анджелесі, адже їй запропонували роботу.
Не забуває Соня і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу показала стильний образ, опублікувавши нове фото у своєму блозі.
"Про останню ніч...",- написала Соня.
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На фото Соня була в шикарній сукні і в босоніжках. Зірка схрестила ніжки, вражаючи розкішної фігурки, адже наряд сів ідеально. Образ Євдокименко доповнила стильною сумочкою, яку тримала в руках.
Нагадаємо, внучка Ротару в короткій сукні блиснула ідеальними ніжками, фото
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