Кристина Горняк на славу отдохнула утром и насладилась временем для себя.

Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, любит общаться с поклонниками и делиться с ними полезными советами и моментами из своей жизни. В этот раз на своей странице в Instagram она показала свой лук и типичное утро.

На кадрах Кристина запечатлена в простом розовом топе и широких шортах с высокой талией, без грамма макияжа на лице и с полотенцем на голове - вероятно, она только что вышла из душа и принялась наносить крем на лицо. Девушка доказала, что шикарна и без макияжа.

Как призналась девушка в подписи, она любит посвятить утреннее время для себя: не открывает новости, включает легкую музыку и пока будет ухаживать за собой любимый муж порадует ее вкусненьким.

Кроме того, Кристина Горняк показала завтрак, который приготовил Владимир Остапчук - нарезанный в глубокой тарелке салат.

В заключении, она показала новый образ, который выбрала для работы: белые прямые штаны с коричневым пояском, серый топ и удлиненный пиджак светлого оттенка. На лицо Кристина Горняк нанесла едва заметный макияж и надела элегантные аксессуары.

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