Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, після початку війни почала активно займатися волонтерством. На своїй сторінці в Instagram вона попросила в українців допомоги для ЗСУ.
Зокрема, Христина Горняк відкрила благодійний збір коштів на авто, для хлопців на передовій. Вона зазначила, що щодня в бойових завданнях захисники нашої країни, втрачають велику кількість автомобілів, купити які зараз дуже не просто, але можливо. Вона зазначила, що сума збору становить 6500 євро і кожні 50-100 гривень важливі.
"Давайте не сидіти осторонь, тому що ця біда стосується кожного з нас! Все буде Україна!", - закликала дружина телеведучого Володимира Остапчука.
Для всіх, хто хоче допомогти, Христина Горняк залишила номер картки для поповнення в монобанку: 5375411202117292.
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Нагадаємо, що Остапчук з дружиною влаштували романтичну прогулянку в рідному місті ведучого.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Маски" Остапчук показав, що доводиться слухати в машині дружини.
Також Politeka писала, що дружина ведучого "Маски" Остапчука показала, як виглядала до носіння брекетів.