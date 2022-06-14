Вона поєднала в образі відразу кілька трендів. Надихаємося!

Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, щедро ділиться барвистими знімками. Вона вирішила порадувати користувачів мережі в своїх сторіз, влаштувавши показ найкрасивіших образів на літо.

Христина Горняк показала свої літні образи в картинках - калейдоскоп з ефектних образів вийшов барвистим і ностальгічним. У всіх луках вона виглядала привабливо і спокусливо.

Спочатку Христина постала в білих шортах, а також яскравому помаранчевому топі з пишними рукавами і приспущеними плечима. Образ доповнили білі кеди і в'язана сумочка через плече. Цей образ вийшов вкрай грайливим.

Другий образ вийшов не менш незабутнім. Христина Горняк показала, як носити наймодніше плаття цього літа. Дівчина обрала сукню максі з рукавами-ліхтариками, підкресленою лінією талії і виразним ліфом. Сукня світлого відтінку, з квітковим принтом, який зробив образ свіжим і милим.

Нагадаємо, що Остапчук з дружиною влаштували романтичну прогулянку в рідному місті ведучого.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Маски" Остапчук показав, що доводиться слухати в машині дружини.

Також Politeka писала, що дружина ведучого "Маски" Остапчука показала, як виглядала до носіння брекетів.



