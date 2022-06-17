Даниэль Салем, известный украинский ведущий и ресторатор, который принимал участие в шоу "Танці з зірками", "Голос країни", "Маска", после полномасштабного вторжения рф в Украину отправился служить в ВСУ и попал на передовую.

На своей странице в Instagram Салем сообщил, что вместе с побратимами попал под обстрел оккупантов. Из его группы четверо украинских бойцов получили ранения, включая и самого Даниэля. Ведущий разместил кадры перестрелки, а также эвакуации. На видео видно, что защитники даже в такие сложные моменты не теряют боевого духа.

"Близко..:) Люблю тебя, моя Украина! Не устану тебе это говорить! Воины! Казаки! Братья! Левое ухо вряд ли будет слышать, легкая контузия 😈 а так в строю 💙 💛", — написал Даниэль Салем.

Многие украинские знаменитости поддержали Даниэля в комментариях.

Катя Осадчая: "береги себя";

Макс Чмерковский: "Даниэль! Брат! Пусть Вселенная оберегает тебя! Пожалуйста, возвращайся целым";

жена Владимира Остапчука Кристина Горняк: "Даня! спасибо вам! Храни вас Бог!";

Даша Астафьева: "Данькаааа😭😭😭 и смех, и грех... когда уже этих тварей пере**ашат ((( Сил вам и такого же боевого настроя";

"Холостяк" Иракли Макацария: "Береги себя, брат!".

Напомним, Ольга Цибульская рассказала, как украинцам отправить оккупантов на концерт к Кобзону.

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