Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська закликала українців допомогти благодійному фонду Сергія Притули відправити рашистів скоріше на концерт Кобзона. З таким зверненням вона виступила на своїй сторінці Instagram у сторіз.

Оля Цибульська зазначила, що кожен українець може купити віртуальний квиток за 50 гривень за посиланням, щоб відправити окупанта до Кобзона. Всі виручені гроші будуть перераховані в Благодійний фонд, для того, щоб допомогти нашим захисникам і захисницям повернутися додому цілими і неушкодженими, поки окупанти будуть палати на концерті у Кобзона.

"Запрошуємо всіх окупантів на концерт Кобзона. Ви можете повісити квиток окупанту, щоб він швидше туди потрапив. Тому що, чим швидше вони там, тим швидше ми тут відзначимо свою перемогу. Давайте допоможемо їм потрапити в пекло", - закликала співачка.

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