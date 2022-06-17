На своей странице в Instagram Алена разместила фрагмент видеоклипа на дуэтную песню "Чому?" и рассказала о ней.

"Почему у людей забрали дома? Почему у людей забрали безопасность? Почему страдают невинные? Почему льются детские слезы? Неужели человечество сбилось с дороги и такая страшная цена за путь домой?", - задает риторические вопросы исполнительница.

Как признается артистка, с приходом войны они с Jerry Heil осознали: что лучшее благо в мире — это служить.

"Все истины - простые. Почитай родную землю, как родных родителей. Интуиция - это голос души. И если повторять эти истины себе утром и перед сном, если слышать себя, если любить, не ожидая любви, то твои ладони, которые протягиваешь к Богу, будут чистыми, как детские! У нас есть очень много вопросов, на которые действительно сложно сейчас искать ответы, но их ищем, именно из-за того чтобы расставить в голове все по полкам и понять как жить дальше. Очень часто встречаем людей, у которых возникают такие же вопросы и очень хочется чтобы наше новое общество, которое формируется здесь и теперь, давало ответы на эти вопросы не такой ценой, какой дает сейчас", — рассказала Alyona Alyona.

Украинцы в комментариях благодарят артисток за новую песню и не сдерживают эмоций:

"Вы невероятно талантливы! Ваша музыка как обезболивающее для моих эмоций!";

"девочки, это безупречно! восхищаюсь вашим творчеством!❤️";

"Чудесная песня и до слез 😢";

"В самое сердце!!! Невероятная музыка и слова";

"Кайф, искусство в чистом виде!".

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