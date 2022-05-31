Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и победитель проекта "Танці з зірками". А в прошлом году звезда судил проект "Україна має талант" с Ксенией Мишиной и Сергеем Притулой. Сейчас Евгений активно занят волонтерством для помощи украинской армии, но не забывает и о блоге в Инстаграм. А в этот раз танцор опубликовал серию сторис, рассказав о свадьбе.

"Всех приветствую. Я в белой рубашке, а это значит, что какой-то праздник. И видите, сзади меня цветы, шампанское и торт. Смотрите, какая красота. Его приготовила Юля. К чему это все, сегодня женятся два хороших человека. Два хороших человека, которые защищают нас с вами от российского оккупанта. Он, слышите, там уже пищат. Это двое военных, семья военных, Виктория и ее муж. Мы их решили поздравить", - отметил Евгений, рассказывая о торжестве.

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