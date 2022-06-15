Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и победитель шоу "Танці з зірками", где был в паре с Ксенией Мишиной. Об их отношениях даже ходили слухи, а на повторных проектах звезд обсуждали едва ли не как пару.

Тем не менее, Евгений счастливо живет со своей женой, а на сплетни не реагирует. Супруга Кота Наталья Татаринцева является четырехкратной чемпионкой мира по танцам. Она нередко общается с поклонниками в сети и недавно ответила на интересные вопросы.

Наталья рассказала, что не очень хорошо оценивает целесообразность антипаразитных чисток: «Я не считаю их необходимыми, если нет для этого конкретных обстоятельств. А делать их только потому, что кто-то так написал – полная фигня! Нормально питайтесь, мойте руки, смотрите за животными и паразиты сами сбегут».

Также она рассказала, как поступать с чувством голода: «любое утреннее чувство голода имеет объяснение. Можно послабить напряжение небольшим приемом пищи, сделать нейтральный овощной день, следовать правилам питания и слушать свой организм».

Супруга Кота добавила, что пока что они не беспокоятся о вторичной переработке сырья, а также рассказала о питании на лето.

Также на новых кадрах Евгений решил показать свою красотку-жену. Наталья была в длинном платье и с впечатляющим декольте. Танцор снимал супругу, пока Татаринцева смущалась.

"Хорошо вернуться домой к любимой", - написал Евгений Кот.

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