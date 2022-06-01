Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и победитель шоу "Танці з зірками". А недавно звезду пригласили быть судьей "Україна має талант", где он был вместе с Ксенией Мишиной и Сергеем Притулой. Сейчас артист активно занимается сбором денег для машин, которые передает ВСУ. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
В этот раз звезда показал, что решил сменить в своем имидже.
"Я не могу с вами не поделится тем, что пришел к Арчику стричься", - сказал Евгений.
"Косу отрезать будем", - отметил специалист.
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Также Арчик добавил, что уговаривает Женю не стричься коротко.
"Да нет, давайте коротко. Зачем те косы длинные, зачем. Друзья, вот, 15 минут и я свеженький, видите", - отметил Евгений, показывая результат стрижки.
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