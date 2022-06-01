Украинский танцор и судья "Україна має талант" Евгений Кот показал, как решил изменить свою внешность.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и победитель шоу "Танці з зірками". А недавно звезду пригласили быть судьей "Україна має талант", где он был вместе с Ксенией Мишиной и Сергеем Притулой. Сейчас артист активно занимается сбором денег для машин, которые передает ВСУ. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз звезда показал, что решил сменить в своем имидже.

"Я не могу с вами не поделится тем, что пришел к Арчику стричься", - сказал Евгений.

"Косу отрезать будем", - отметил специалист.

Также Арчик добавил, что уговаривает Женю не стричься коротко.

"Да нет, давайте коротко. Зачем те косы длинные, зачем. Друзья, вот, 15 минут и я свеженький, видите", - отметил Евгений, показывая результат стрижки.

Напомним, судья "Україна має талант" Евгений Кот в белой рубашке заговорил о свадьбе, кадры

А еще Politeka писала, что судья "Україна має талант" Евгений Кот впечатлил трогательным кадром с женой

Также Politeka сообщала, что судья "Україна має талант" Евгений Кот показал, какие навыки получил из-за войны, жена не удержалась



