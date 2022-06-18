Популярная украинская актриса и героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая сейчас вместе с сыном живет за границей, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис кадры с сыном Платоном и рассказала, что чувствует перед своим днем рождения. К слову, 18 июня артистке исполниться 33 года.

"Вы когда-нибудь слышали о том, что человек за несколько дней до дня рождения начинает чувствовать себя по-другому, все ощущения обостряются. Я сегодня чувствую себя именно так. Внутри очень тихо, я сегодня как будто наблюдатель, будто смотрю фильм в своей голове. Наверное, ощущения такие странные, потому что завтра мне 33, и это особенная дата. А может потому, что период сейчас такой особенный. Мы с вами все время в очень разных и непривычных для нас состояниях", - написала Ксения в подписи к ряду сторис.

Также она выложила снимок, на котором крепко обнимает своего Платона и написала: "Сегодня все по-другому. Голос сына звучит еще более пронзительно. Моя карьера, мои отношения, все, что я сделала хорошего, моменты слабости или малодушия… Сегодня вижу все, как на сцене".

Напомним, "Как пережить потерю": Дорофеева после развода с Дантесом встревожила поклонников откровениями.

Как сообщала Politeka, "Не могу больше ждать": Тринчер заинтриговала дуэтом с участниками Нацотбора на Евровидение.

Также Politeka писала, что "Спасибо каждому, кто…": Комаров из "Мир наизнанку" объединился с Вакарчуком ради общей цели.