Актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней шоу "Холостяк", разоткровенничалась о своем прошлом, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса. Звезда за последние годы хорошо прибавила в популярности, ведь сразу победила на шоу "Танці з зірками", после чего стала главной героиней шоу "Холостячка", а в прошлом году звезду позвали в проект "Україна має талант", где она была в роле судьи. Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Перед глазами вроде проносятся все мои воплощенные мечты: проекты, съемки, популярность, ошеломительные люди... я чувствую тотальную благодарность, но это уже прошлое, а сейчас...", - начала Мишина.

"Сейчас есть я, моя страна, есть наша война... И я прошу у мира перед своим днем рождения исполнения новых мечт...", - рассказала Ксения.

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