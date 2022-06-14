Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, звезда шоу "Холостячка" и победительница танцевального шоу. Артистка привыкла к активному образу жизни, поэтому часто рассказывает об актерских буднях, переживаниях и курьезах в Инстаграм.

В этот раз во время поездки Мишина высказалась о своих переживаниях, которые накатывают на нее именно во время полетотов.

«Летели с сыном и представляли большую тучу сладкой ваты. Вдохновение на жизнь, на спокойную внутри жизнь. И понимание, что у тебя нет выбора. У тебя единственный путь. Все вариации – игры разума.

В небе всегда есть над чем подумать. Я ненавижу летать, боюсь, поэтому в небе всегда встречаюсь сама с собой. Это наверное единственный страх, который я до сих пор не смогла побороть. Но я чувствую и что-то приятное. Быть «ближе к Богу» всегда дарит вдохновение…» - делится мыслями Ксения.

Также в Инстаграм Ксения решила рассказать, за что ей выписали штраф.

"Друзья, привет. Мы с Платончиком в аэропорту. Меня ждет небольшое путешествие, потом все расскажу. Все увидите. Но я расскажу, как начался мой день, выехали в аэропорт и меня остановила полиция за то, что я держа в руках телефон смотрела в навигатор, чтобы доехать в аэропорт. Вот, минус 200 Евро", - рассказала Ксения.

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