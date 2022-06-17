На своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила кадры их с мужем совместного интервью, а также заговорила на тему расставаний.
"Война - время испытаний для многих отношений. Обидно, что пары не выдерживают этого напряжения и принимают решение разойтись. Таких среди публичных и непубличных людей - немало сейчас", — пояснила супруга телеведущего.
Звездная пара также дала совет, как сохранить отношения.
"Наш совет - не будьте категоричными, относитесь снисходительно к своему партнеру, пройдите эту эмоционально сверхтяжелую дистанцию вместе. Не бывает легко, ведь отношения - это также работа, которой стоит уделять внимание", - считают Григорий и Кристина.
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Отметим, после того как победительница 11 сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан неожиданно сообщила о разрыве отношений с Михаилом Заливако, Решетник с женой очень жалели и надеялись на их примирение.
"Анюта, Мишань, ну перестаньте - вы такая классная пара", — писала в комментариях к посту Анны Богдан Кристина Решетник.
Напомним, что жена ведущего "Холостяка" Решетника показала сыновей и рассказала, как война их изменила.
Как сообщала Politeka, Григорий Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте".
Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Анна Богдан честно ответила, были ли ее отношения с Заливако контрактом.