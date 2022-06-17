Семья Решетников после разрыва отношений пары, сложившейся в 11 сезоне шоу "Холостяк", Анны Богдан и Михаила Заливако, сделала важное заявление.

На своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила кадры их с мужем совместного интервью, а также заговорила на тему расставаний.

"Война - время испытаний для многих отношений. Обидно, что пары не выдерживают этого напряжения и принимают решение разойтись. Таких среди публичных и непубличных людей - немало сейчас", — пояснила супруга телеведущего.

Звездная пара также дала совет, как сохранить отношения.

"Наш совет - не будьте категоричными, относитесь снисходительно к своему партнеру, пройдите эту эмоционально сверхтяжелую дистанцию вместе. Не бывает легко, ведь отношения - это также работа, которой стоит уделять внимание", - считают Григорий и Кристина.

Отметим, после того как победительница 11 сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан неожиданно сообщила о разрыве отношений с Михаилом Заливако, Решетник с женой очень жалели и надеялись на их примирение.

"Анюта, Мишань, ну перестаньте - вы такая классная пара", — писала в комментариях к посту Анны Богдан Кристина Решетник.

Напомним, что жена ведущего "Холостяка" Решетника показала сыновей и рассказала, как война их изменила.

Как сообщала Politeka, Григорий Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте".

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Анна Богдан честно ответила, были ли ее отношения с Заливако контрактом.