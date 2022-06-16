Победительница "Холостяка" Анна Богдан решила рассказать, были ли ее отношения с главным героем Михаилом Заливако контрактом.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка победила, после чего пара активно показывала свои отношения, делясь фото и видео в своих блогах. Но недавно стало известно, что пара рассталась. Анна не рассказала причины, почему так произошло спустя год счастливых отношений.

Многие украинцы сразу назвали отношения фейком и что так задумано шоу "Холостяк". Ведь кроме пары Даши Квитковой и Никиты Добрынина никто не женился после проекта.

"Это правда был контракт? Мне тяжело в это верится, но хочется услышать это от вас", - показала скрин типичного вопроса ей.

"Ни с одним мужчиной я нее подписывала контракты!", - написала Анна в ответ.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан после расставания с Заливако удивила совместными кадрами

Также Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан порвала с Заливако, Решетник не сдержался

А еще Politeka писала, что победительница "Холостяка" Богдан наконец-то вернулась в Украину, о Заливако ни слова