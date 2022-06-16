Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка победила, после чего пара активно показывала свои отношения, делясь фото и видео в своих блогах. Но недавно стало известно, что пара рассталась. Анна не рассказала причины, почему так произошло спустя год счастливых отношений.
Многие украинцы сразу назвали отношения фейком и что так задумано шоу "Холостяк". Ведь кроме пары Даши Квитковой и Никиты Добрынина никто не женился после проекта.
"Это правда был контракт? Мне тяжело в это верится, но хочется услышать это от вас", - показала скрин типичного вопроса ей.
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"Ни с одним мужчиной я нее подписывала контракты!", - написала Анна в ответ.
Напомним, победительница "Холостяка" Богдан после расставания с Заливако удивила совместными кадрами
Также Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан порвала с Заливако, Решетник не сдержался
А еще Politeka писала, что победительница "Холостяка" Богдан наконец-то вернулась в Украину, о Заливако ни слова