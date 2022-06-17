Тоня вместе с младшей дочерью Ниной после полномасштабного вторжения рф переехала в Великобританию. Девочку там уже устроили в школу, а звезда гастролирует в поддержку украинцев.

На своей странице в Instagram звезда разместила видеосюжет о своем выступлении в британском графстве Сомерсет.

"За свою карьеру я много гастролировала по миру. Однако именно благотворительное выступление на нужды украинцев в графстве Сомерсет, что в Великобритании, запомнится мне по-особенному - вдали от семьи и друзей я чувствую себя в кругу по-настоящему своих людей. Безгранично благодарна за организацию прекрасного вечера украинцам, патриотам своей Родины. В этот вечер я еще раз убедилась, что украинская песня творит чудеса — местная англоязычная аудитория проникновенно воспринимала каждую песню", — признается артистка.

Также на опубликованных кадрах Тоня также рассказала о цели своего выступления.

"Это мой долг. Мы сейчас любыми возможностями помогаем нашей Украине. В первую очередь, я хотела, чтобы Великобритания знала нас не со стороны как беженцы, а какие мы талантливые, и какая у нас классная страна. Думаю, через мои песни, через нашу кухню - это самый лучший способ", - без лишней скромности заявила Матвиенко в интервью.

Напомним, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян презентовал пронзительную песню.

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